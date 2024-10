ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real ma problem. Vinicius Junior kontuzjowany

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Prawdziwy koncert gwiazd Carlo Ancelottiego oglądać można było wczoraj wieczorem w starciu z Villarrealem. Królewscy na własnym stadionie wręcz zachwycali grą i ofensywnymi popisami, co przełożyło się także na wynik, pewnie zwyciężyli 2:0 nad trzecim zespołem ligowej tabeli.

Niemniej spotkanie to zostało okupione dwoma urazami dwóch kluczowych, a nawet fundamentalnych postaci Realu Madryt. Z gry na kilka miesięcy wypada bowiem Dani Carvajal, który zerwał więzadło krzyżowe przednie. To uraz który wyklucza go z rywalizacji w tym sezonie i powoduje problem na prawej stronie defensywny Królewskich, którzy zaczynają rozglądać się za potencjalnymi następcami Hiszpana.

Nie jest to jednak jedyny gracz, który w tym meczu nabawił się kontuzji. Real Madryt wydał właśnie oficjalny komunikat, w którym poinformował o stanie zdrowia Viniciusa Juniora. Czytamy w nim, że “Po badaniach przeprowadzonych na naszym zawodniku Viniciusie Juniorze, zdiagnozowano u niego uraz odcinka szyjnego kręgosłupa”. Tym samym można domniemywać, że Brazylijczyka czeka kilka dni, a może nawet tygodni przerwy. W komunikacie nie ma bowiem mowy o czasie pauzy skrzydłowego ekipy ze stolicy Hiszpanii.

