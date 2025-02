Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior właścicielem portugalskiego klubu

Vinicius Junior jest aktualnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. 24-letni Brazylijczyk wygrał nagrodę FIFA The Best za poprzedni sezon, natomiast w plebiscycie Złotej Piłki uplasował się na drugim miejscu. Przed skrzydłowym jeszcze co najmniej dziesięć sezonów gry na wysokim poziomie, ale gwiazdor Realu Madryt już myśli o przyszłości. Jak dowiedział się brazylijski serwis “Uol.com.br”, Vinicius Junior został właśnie właścicielem drugoligowego klubu z Portugalii – FC Alverca.

Zawodnik oraz jego partnerzy nabyli większościowy pakiet akcji, obejmujący 70-80% udziałów. Tak więc niewykluczone, że 24-latek nawet po zakończeniu kariery piłkarskiej nadal będzie związany z futbolem, prowadząc swój własny klub. FC Alverca to zespół występujący obecnie na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii. Drużyna Czerwono-Niebieskich jest jednak na dobrej drodze, żeby awansować do elity – w tym momencie zajmuje 2. pozycję w tabeli i traci 2 punkty do lidera.

Zaangażowanie Viniciusa Juniora oraz jego wspólników najprawdopodobniej da tej ekipie jeszcze większe możliwości, szczególnie pod względem finansowym. Zatem 37-krotny reprezentant Brazylii poszedł śladami piłkarskich legend – Ronaldo Nazario (właściciel Realu Valladolid) czy Davida Beckhama (udziałowiec Interu Miami).