W przedostatniej kolejce La Ligi działo się nie tylko na szczycie tabeli. Efektowne zwycięstwa zanotowały ekipy Villarrealu i Realu Sociedad, a triumf Elche nad Cadizem (3:1) sprawił, że ekipa z Alicante wciąż mogą utrzymać się w ekstraklasie.

Deportivo Alaves zapewniło sobie utrzymanie w wielkim stylu

Zespół z Kraju Basków pod wodzą trenera Callejy poczynił niesamowity progres. W przedostatniej kolejce Deportivo Alaves rozbiło u siebie Granadę. Szybko wynik otworzył Pere Pons, a kwadrans później do siatki trafił Ruben Duarte. Jorge Molina złapał kontakt, a Antonio Puertas doprowadził nawet do remisu, ale w ostatnich trzydziestu minutach zwycięstwo gospodarzom zapewnili Joselu i Luis Rioja. Tym samym Baskowie mają już pięć punktów przewagi nad strefą spadkową i mogą skupić się na świętowaniu.

Betis o krok od Ligi Europy, Huesca drży o utrzymanie

Real Betis skromnie pokonał Huescę po rzucie karnym wyegzekwowanym przez Borję Iglesiasa. Beniaminek częściej był przy piłce, ale nie zdołał nawet oddać strzału na bramkę. Ta porażka sprawia, że Huesca pozostała nad kreską, ale ma tyle samo punktów, co 18. Elche. W ostatniej kolejce gracze trenera Pachety zagrają o utrzymanie z Valencią.

Heroiczna remontada Elche

Cadiz po kwadransie wyszedł na prowadzenie po rzucie karnym wykonanym przez Jose Mariego, ale po zmianie stron Elche w fantastyczny sposób odrobiło straty. Już w 49. minucie do siatki trafił Pere Milla, ale znajdował się na spalonym. Kilka chwil później Hiszpan zdobył już jednak prawidłowego gola, a później do siatki trafili jeszcze Diego Gonzalez i Fidel. Tym samym Elche pozostaje w strefie spadkowej, ale ma tyle samo punktów, co znajdująca się nad kreską Huesca. W ostatniej kolejce zespół z Alicante zmierzy się z Athletikiem.

Zimowe transfery zapewniły Getafe utrzymanie

To nie był udany sezon dla Getafe, ale ostatecznie zakończony utrzymaniem. Gole wypożyczonych zimą Carlesa Alenii oraz Takefusy Kubo pomogły madrytczykom odnieść zwycięstwo nad Levante (2:1). Gracze Bordalasa mają cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i mogą wreszcie odetchnąć z ulgą.

Real Sociedad wykorzystał dziurawą obronę Realu Valladolid

Baskowie byli tego dnia niezwykle skuteczni. Już pierwsze dwa strzały Alexandra Isaka znalazły drogę do siatki. Warto wyróżnić zwłaszcza pierwszą bramkę Szweda, przy której popisał się zarówno świetnym dryblingiem, jak i wykończeniem. Później do siatki trafili jeszcze David Silva oraz Adnan Januzaj. Po zmianie stron Txuri-urdin zdjęli nogę z gazu i pozwolili nawet rywalom zdobyć bramkę autorstwa Marcosa Andre, ale to nie przesłoniło fatalnego występu defensywy Realu Valladolid, które może powoli żegnać się z La Ligą. W ostatniej kolejce Pucela zagra z walczącym o mistrzostwo Atletico.

Nietoperze pogrążyły Eibar, Baskowie jedną nogą w drugiej lidze

Carlos Soler i Goncalo Guedes z Valencii we dwójkę rozmontowali dziurawą obronę ekipy Mendilibara. Po upływie połowy godziny Hiszpan miał już na koncie dwa gole i asystę, a Portugalczyk bramkę. Przy stanie 0:3, trener Eibaru zdecydował się na podwójną zmianę. Jednym z wprowadzonych graczy był Bryan Gil, który szybko zdobył gola, ale po zmianie stron jeszcze jedną bramkę dorzucił Guedes, pieczętując los Eibaru. Baskowie mają jeszcze teoretyczne szanse na utrzymanie, ale do bezpiecznego miejsca tracą trzy punkty, a w ostatniej kolejce zmierzą się z Barceloną.

Świetny mecz Villarrealu, nieswoja Sevilla

Sevilla w tym sezonie imponowała solidną defensywą, ale tego dnia została całkowicie rozbita przez Villarreal. Hat-trick zanotował Carlos Bacca, a bramkę dołożył też Gerard Moreno. Do tego Andaluzyjczycy od 52. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Diego Carlosa. Rezultat 4:0 odzwierciedla przebieg spotkania, dzięki któremu Żółta Łódź Podwodna utrzymała dystans do znajdujących się w strefie Ligi Europy drużyn Realu Sociedad i Betisu.