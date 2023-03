El Confidencial informuje, że UEFA poważnie rozważa wykluczenie FC Barcelony z europejskich pucharów. Ma to związek z toczonym śledztwem w sprawie Negreiry.

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

UEFA rozważa wyrzucenie Barcelony z europejskich pucharów

Ma to związek ze śledztwem ws. Negreiry

Takie informacje przekazuje El Confidencial

Barcelona ryzykuje wyrzuceniem z europejskich pucharów?

O sprawie Negreiry jest w ostatnich tygodniach bardzo głośno. Dochodzenie wykazało, że FC Barcelona zapłaciła 7 milionów euro byłemu wiceprzewodniczącemu komitetu sędziowskiego. Oficjalnie za raporty techniczne, natomiast spekulowano, że Katalończycy jednocześnie mieli wpływać na decyzję arbitrów, którzy mieli być bardziej przychylni dla ekipy z Katalonii.

El Confidencial informuje, że UEFA rozważa wykluczenie Dumy Katalonii z europejskich rozgrywek ze względu na sprawę Negreiry. UEFA bardzo uważnie przygląda się tej sprawie i co więcej wysłali list do RFEF z prośbą o więcej informacji na temat przebiegu tej afery

UEFA rozważa wykluczenie FC Barcelony z europejskich rozgrywek ze względu na sprawę Negreiry. UEFA bardzo uważnie przygląda się tej sprawie i co więcej wysłali list do RFEF z prośbą o więcej informacji na temat przebiegu tej afery. [@elconfidencial] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 22, 2023

Warto jednak podkreślić, że we wtorek w mediach pojawiły się doniesienia, że “prokuratura w Hiszpanii nie znalazła żadnych dowodów na to, że rzekome wypłaty Barcelony na rzecz Negreiry doprowadziły do manipulacji wynikami lub wpłynęły na wynik jakiegokolwiek meczu w La Liga”. Te wieści przekazał z kolei EFE Deportes. Dlatego wydaje się, że scenariusz, o którym donosi El Confidencial jest mało prawdopodobny tym bardziej, że na tym etapie śledztwo jest nadal w toku.

Zobacz również: Kiedy Real zainauguruje nowe Santiago Bernabeu? To będzie wielkie wydarzenie