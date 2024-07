Trudny początek Flicka w Barcelonie. Linia pomocy w strzępach

11 lipca FC Barcelona rozpocznie nową erę pod wodzą Hansiego Flicka, kiedy to zespół zacznie obóz przedsezonowy. Kilka tygodni później, Blaugrana poleci za ocean na tournee po USA, gdzie rozegra trzy mecze towarzyskie.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Problemy kadrowe FC Barcelony na starcie sezonu

Jednak jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowej kampanii Hansi Flick musi zmagać się z licznymi absencjami, spowodowanymi problemami zdrowotnymi oraz kontraktowymi. Najbardziej dotknięta jest formacja pomocy, która rozpocznie przygotowania bez wielu kluczowych zawodników.

Gavi wciąż dochodzi do siebie po ciężkiej kontuzji oraz problemach z łąkotką, którą odniósł w zeszłym roku. Powrót do pełnych treningów przewidywany jest za dwa miesiące. Nawet po tym czasie, jego powrót do najlepszej formy może potrwać jeszcze kilka tygodni lub miesięcy. Jego nieobecność będzie dużym ciosem dla Flicka i Barcelony.

Dla Pedriego był to trudny rok pod względem kontuzji i problemów z kondycją. Po opuszczeniu wielu meczów w drugiej połowie ubiegłego sezonu, 21-latek zmaga się teraz z kolejną kontuzją kolana. Przewiduje się, że Pedri będzie wyłączony z gry na około sześć tygodni, co oznacza, że przegapi zarówno przygotowania przedsezonowe, jak i możliwy start nowej kampanii.

Kolejna strata Barcelony to Frenkie de Jong, który pozostaje na bocznym torze od kwietnia z powodu kontuzji kostki. Chociaż oczekiwano, że Holender wróci na czas na Mistrzostwa Europy, musiał wycofać się ze składu reprezentacji Holandii. Teraz sugeruje się, że De Jong może nadal potrzebować czasu na pełne wyzdrowienie i może opuścić początek sezonu.

Ilkay Gundogan, który ma odegrać kluczową rolę w nowym ustawieniu Flicka w Barcelonie, również nie będzie dostępny na początku przygotowań. Jednak w przeciwieństwie do wymienionych wcześniej zawodników, jego nieobecność nie jest spowodowana kontuzją. 33-latek opuści wczesne etapy przygotowań ze względu na udział w Mistrzostwach Europy z reprezentacją Niemiec. Po eliminacji z turnieju, Gundogan planuje krótki urlop, ale prawdopodobnie dołączy do zespołu na tournee po USA.

Kolejnym zawodnikiem, który opuści nie tylko obóz przygotowawczy, ale całość przygotowań, jest Fermin Lopez. Obecnie przebywa z reprezentacją Hiszpanii na Mistrzostwach Europy, a następnie poleci do Francji na Igrzyska Olimpijskie. Z tego powodu, Fermin, który miałby doskonałą szansę na odegranie roli numer 10 w ustawieniu Flicka w obliczu nieobecności Pedriego, nie weźmie udziału w żadnej formie przygotowań przedsezonowych.

Ostatnim pomocnikiem, który nie będzie do dyspozycji Flicka, jest kapitan Sergi Roberto, którego kontrakt wygasł 30 czerwca i obecnie jest już wolnym zawodnikiem. Mimo że otrzymał ofertę umowy to jest ona uzależniona od sytuacji finansowej klubu. Bez gwarancji dotyczących swojej przyszłości, Roberto przebywa na wakacjach i najpewniej nie pojawi się w klubie podczas przygotowań do nowego sezonu.

