Thomas Tuchel w dalszym ciągu nie związał się z nowym pracodawcą. Od września pozostaje on na trenerskim bezrobociu, choć w niedalekiej przyszłości może się to zmienić. Christian Falk donosi, że Niemiec uczy się języka hiszpańskiego, co zwiastuje objęcie klubu z Półwyspu Iberyjskiego.

Thomas Tuchel we wrześniu rozstał się z Chelsea

Od tego czasu nie związał się z nowym klubem

Menedżer intensyfikuje naukę języka hiszpańskiego

Tuchel trafi do hiszpańskiego giganta?

Dla Thomasa Tuchela przygoda z Chelsea okazała się wyjątkowo słodko-gorzka. Pracę w tym klubie rozpoczął w styczniu 2021 roku i jeszcze w tym samym sezonie sięgnął po Ligę Mistrzów. Kolejne miesiące były już dla niego nieco gorsze, choć w dalszym ciągu utrzymywał się w czołówce Premier League. Po mizernym starcie kampanii 2022/2023 doszło do zaskakującego zwolnienia.

Od września Niemiec pozostaje więc na trenerskim bezrobociu. Jego nazwisko przewijało się już w kontekście wielu klubów, a także drużyn narodowych, lecz on sam nie spieszył się z podjęciem decyzji. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już jednak coraz bliżej poznania jego nowego miejsca pracy.

Christian Falk poinformował, że 49-latek opuścił Londyn, gdzie wciąż mieszkał po zwolnieniu. Intensyfikuje on także naukę języka hiszpańskiego, co sugeruje, że może on objąć klub z Półwyspu Iberyjskiego.

TRUE ✅ Thomas Tuchel has left England as a residence. The Coach intensifies his Spanish @FCBarcelona @Atleti pic.twitter.com/kb3jtcz0Pd — Christian Falk (@cfbayern) December 21, 2022

Biorąc pod uwagę, jak wielkim uznaniem cieszy się Tuchel, należy spodziewać się, że nawiąże współpracę z klubem z czołówki. Sytuacja w Realu Madryt jest dosyć jasna, natomiast przyszłość szkoleniowców FC Barcelony oraz Atletico Madryt wciąż stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że Niemiec finalnie zastąpi Xaviego lub Diego Simeone.

