Szczęsny nie potrafi się odnaleźć w Barcelonie. Ekspert wskazał problem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny ma problem z tym, jak gra Barcelona – mówi Sergi de Juan

Wojciech Szczęsny ma za sobą debiut w Barcelonie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Były reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie na spotkanie z Benfiką. Sam mecz zakończył się zwycięstwem Blaugrany, lecz 34-latek nie zaliczy go do udanych. W pierwszej połowie meczu popełnił dwa błędy, po których rywale zdobyli bramkę.

Najpierw doszło do nieporozumienia z Alejandro Balde, gdzie Szczęsny opuścił pole karne i wyszedł w głąb boiska. Finalnie zderzył się z obrońcą, a futbolówkę przejął Vangelis Pavlidis. Kilka minut później zaliczył nieudaną interwencję w polu karnym, faulując rywala, po czym arbiter wskazał na rzut karny.

Jeden z hiszpańskich dziennikarzy Sergi de Juan w rozmowie z portalem WP SportoweFakty podzielił się swoją opinią na temat Wojciecha Szczęsnego. Ekspert uważa, że bramkarz ma problem z tym, jak gra Barcelona. Polak nie jest przyzwyczajony do częstego wychodzenia z bramki.

– Prawda jest taka, że zaprezentował się bardzo źle, jeśli chodzi o wyjścia z bramki. Natomiast między słupkami i na linii zagrał dobrze – ocenia Sergi de Juan w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

– Szczęsny ma po prostu problem z tym, jak gra Barcelona. Gdy obrona jest ustawiona tak wysoko, jest zobligowany do częstszego wychodzenia z bramki i najwyraźniej nie jest do tego przyzwyczajony – mówi dziennikarz portalu AS.

Szczęsny jak dotąd ma na swoim koncie 4 mecze w Barcelonie, w których dwukrotnie zachował czyste konto. W koszulce Dumy Katalonii zadebiutował w spotkaniu Pucharu Króla z Barbastro. Niedawno wraz z klubem sięgnął po Superpuchar Hiszpanii. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu.