Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? Oto lista możliwych następców

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Co jeśli Lewandowski odejdzie? FC Barcelona ma kilka opcji

Robert Lewandowski rozgrywa swój najlepszy sezon w barwach FC Barcelony. Polski napastnik zdobył do tej pory 28 bramek w 29 meczach i przewodzi w klasyfikacji strzelców La Liga oraz Ligi Mistrzów. Mimo świetnych statystyk oraz umowy do 30 czerwca 2026 roku w mediach wciąż pojawiają się plotki o możliwym odejściu Polaka.

Według serwisu El Nacional Lewandowski rozważa opuszczenie FC Barcelony ze względu na to, że Deco rozpoczął poszukiwania jego następcy. Ma to oczywiście związek z faktem, że Polak w tym roku skończy 37 lat i nieuchronnie zbliża się do sportowej emerytury.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Scenariusz z odejściem Lewandowskiego po tym sezonie wydaje się kontrowersyjny i mało realny, natomiast już w 2026 roku stanie się to zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Wówczas Barca będzie musiała zweryfikować listę nazwisk, które mogą wzmocnić ofensywę.

Głównym kandydatem do zastąpienia “Lewego” w ataku Blaugrany jest ponoć Viktor Gyokeres, który wzbudza ogromne zainteresowanie i latem niemal na pewno trafi do wielkiego klubu. Sporting CP będzie żądał za Szweda co najmniej 70 milionów euro. Niemniej jednak na rynku jest jeszcze kilka innych ciekawych opcji.

W minionych miesiącach FC Barcelona była łączona jeszcze z kilkoma innymi środkowymi napastnikami. Oto oni:

Zawodnik Klub Kontrakt do Wycena Jonathan David Lille 30.06.2025 45 mln euro Lautaro Martinez Inter 30.06.2029 100 mln euro Benjamin Sesko RB Lipsk 30.06.2029 50 mln euro Alexander Isak Newcastle 30.06.2028 75 mln euro Darwin Nunez Liverpool 30.06.2028 65 mln euro