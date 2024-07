Szał na punkcie Mbappe w Realu. Bilety na prezentacje wyprzedane!

Bilety na prezentację Kyliana Mbappe w Realu Madryt zostały całkowicie wyprzedane, donosi "AS". Nie ma już wolnych miejsc, nawet w najdalszych rzędach na Santiago Bernabeu. To potwierdza, że stadion będzie pękał w szwach podczas tego historycznego wydarzenia, które odbędzie się we wtorek, 16 lipca.