IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga nie dokończył sobotniego meczu Realu Madryt

Pojawiły się informacje, że 21-letni pomocnik ma problem z kolanem

Carlo Ancelotti zapewnił jednak, że Francuzowi nic groźnego nie dolega

Eduardo Camavinga nie jest kontuzjowany

Real Madryt w sobotę wieczorem na wyjeździe zmierzył się z czwartoligową Arandiną w meczu 1/16 finału Pucharu Króla. Królewscy wygrali 3:1 i na szczęście wrócili do stolicy Hiszpanii bez żadnych kontuzji, choć strachu kibicom Los Blancos narobił Eduardo Camavinga.

13-krotny reprezentant Francji opuścił murawę przedwcześnie i miał od razu udać się do szatni. Media spekulowały o odnowionym urazie kolana, jednak Carlo Ancelotti postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości co do stanu zdrowia wychowanka Stade Rennes.

– Zmiana Eduardo Camavingi? Otrzymał cios w plecy i odczuwał ból, ale z jego kolanem nic się nie stało. Będzie do mojej dyspozycji w kolejnych spotkaniach. Jego powrót jest dla nas ważny – przyznał włoski szkoleniowiec na wczorajszej konferencji prasowej.