Antonio Rudiger uważa, że gra w Realu Madryt to największa nobilitacja dla piłkarza. Przyznaje przy tym, że nie myśli o zmianie otoczenia.

fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Antonio Rudiger to jeden z najlepszych obrońców na świecie

Niemiec deklaruje, że Real Madryt to spełnienie jego marzeń

Kontrakt defensora obowiązuje do połowy 2026 roku

Rudiger dumny z gry w Realu

Antonio Rudiger odpowiada za grę Realu Madryt w defensywie. W obecnym sezonie reprezentant Niemiec jest uważany za jednego z najlepszych na całym świecie. Carlo Ancelotti przekonuje z kolei, że Rudiger w odpowiedniej formie to obrońca kompletny, któremu niczego nie brakuje.

Do ekipy Królewskich Rudiger trafił w 2022 roku z Chelsea. Wówczas wydawało się, że będzie sensownym uzupełnieniem, zwłaszcza, że udało się go pozyskać w ramach wolnego transferu. Rozwój 30-latka jest natomiast bardzo imponujący. Aktualnie trudno wyobrazić sobie wyjściową jedenastkę hiszpańskiego giganta bez niego.

Kontrakt Rudigera obowiązuje do połowy 2026 roku. Póki co nie słychać, aby toczono rozmowy w sprawie jego przedłużenia, lecz nikomu się z tym nie spieszy. Niemiecki obrońca zapewnia, że Real to absolutnie najwyższa półka dla piłkarza.

– Mój kontrakt wygasa w 2026 roku. Co dalej? Nie wiem. Moja umowa z Realem obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Skupiam się na radości z tej chwili, ponieważ dostałem się na piłkarski Olimp. Real to końcowa stacja, można być już tylko niżej. Nigdy nie sądziłem, ze kiedyś tu trafię – zaznaczył Rudiger.

