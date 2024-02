Arda Guler trafił minionego lata do Realu Madryt. Na ten moment 18-latek nie ma większych szans na regularną grę. Królewscy mogą go latem wypożyczyć.

fot. Imago/Alex Perez Na zdjęciu: Arda Guler

Real Madryt rozważa latem wypożyczenie Ardy Gulera

Turek ma spore braki, co negatywnie wpływa na jego minuty na murawie

Trzy kluby wykazują zainteresowanie sprowadzeniem 18-latka

Real wypożyczy Gulera? Chętnych nie brakuje

Real Madryt w ubiegłe lato sprowadzili Ardę Gulera za kwotę 20 milionów euro. Turecki piłkarz był rozchwytywany przez największe kluby w Europie, a Królewscy wygrali rywalizację między innymi z Barceloną. Z uwagi na problemy zdrowotne, 18-latek bardzo długo czekał na debiut w nowych barwach.

Pierwszy występ dla Realu Guler zanotował dopiero po nowym roku. Do tej pory otrzymał od Carlo Ancelottiego niewiele minut na boisku, choć w najbliższej przyszłości może się to zmienić. Faktem jest natomiast, że Turkowi jeszcze wiele brakuje, aby wskoczyć na najwyższy poziom. On sam ma tego świadomość, dlatego nie zamierza naciskać na grę i spokojnie wyczekuje swojej szansy.

Aby nie zahamować jego rozwoju, Real może latem wypożyczyć swojego zawodnika do innego zespołu, gdzie będzie miał możliwość regularnej gry. Zainteresowanie Turkiem wykazują Tottenham, Bayer Leverkusen oraz Milan. Zapewne te kluby będą starać się o zapewnienie opcji ewentualnego wykupu, choć Królewscy raczej na to nie przystaną.

