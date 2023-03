fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Sytuacja wokół Viniciusa Juniora powoduje liczne dyskusje w całej Hiszpanii

Zachowanie Brazylijczyka nie podoba się rywalom, którzy często go prowokują

Antonio Rudiger radzi swojemu koledze, by skupił się na piłce nożnej

“Powinni go traktować jak każdego innego piłkarza”

Nie ustaje dyskusja wokół Viniciusa Juniora. Gwiazdor Realu Madryt jest najczęściej faulowanym i prowokowanym zawodnikiem w Hiszpanii. Z obozu Królewskich nie brakuje głosów, że skrzydłowy nie jest wystarczająco chroniony przez sędziów, którzy zezwalają na agresję i surowo karzą Brazylijczyka za najdrobniejsze przewinienia.

Istnieje również druga strona medalu. Vinicius ma wybuchowy charakter, a jego boiskowe zachowania na ogół nie podobają się rywalom. Ponadto, nie jest on lubiany przez kibiców przeciwnych drużyn.

Przed meczem Ligi Mistrzów z Liverpoolem o sytuację swojego zespołowego kolegi zapytany został Antonio Rudiger. Obrońca uważa, że reprezentant Brazylii powinien skupić się na piłce, a sędziowie nie wykonują swojej pracy wystarczająco dobrze.

– Oczywiście, że powinien skupić się na grze, bo gdy to robi, to jest jednym z najlepszych. Natomiast jest ciężko, gdy kopią cię tyle razy i tak cię prowokują. Do tego on jest młody i ciągle przechodzi przez proces nauczania. Uważam też, że sędziowie muszą wykonywać lepszą pracę w jego temacie. Powinni go traktować jak każdego innego, nie lepiej i nie gorzej. Powinni go traktować jak każdego innego piłkarza – przekuje Rudiger.

