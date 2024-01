Wejście smoka Roque! Dał Barcelonie zwycięstwo [WIDEO]

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Vitor Roque

FC Barcelona długo nie potrafiła otworzyć wyniku z Osasuną Pampeluna

Ta sztuka udała się Vitorowi Roque. Brazylijczyk potrzebował zaledwie minuty od wejścia z ławki rezerwowych, by wpisać się na listę strzelców

Dla nastolatka był to debiutancki gol w nowych barwach

Roque ma swojego premierowego gola, świetna asysta Cancelo

FC Barcelona ma za sobą burzliwy okres. Rezygnacja Xaviego Hernandeza związana z fatalną formą graczy, a do tego plaga kontuzji. W środę drużyna rozgrywała swój pierwszy mecz, odkąd trener ogłosił, że po sezonie opuści stolicę Katalonii. Blaugrana długo się męczyła z defensywą Osasuny, a do tego już w czwartej minucie straciła Ferrana Torresa.

Niemoc strzelecka trwała też w drugiej połowie. Ponadto wydaje się, że kontuzji doznał też Fermin Lopez. 20-latek wszedł bowiem z ławki, a swoją grą z pewnością nie zasłużył na powrót do grona rezerwowych. Jego miejsce zajął Vitor Roque. I to właśnie Brazylijczyk zdołał otworzyć wynik. Barcelona przyspieszyła, ale straciła piłkę. Ta wróciła jednak do Lamine’a Yamala, który zmienił skrzydło. Futbolówka trafiła do Joao Cancelo, a Portugalczyk zewnętrzną częścią stopy precyzyjnie zagrał na krótki słupek. Tam wbiegł już Roque, który głową strzelił swoją pierwszą bramkę w bordowo-granatowych barwach.

𝐕𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐑𝐎𝐐𝐔𝐄! 🚀🤩 Pierwszy gol młodziutkiego Brazylijczyka dla Barcelony! 🔝👏 Duma Katalonii prowadzi z Osasuną! 👊



Wynik ten utrzymał się już do końca, a przyjezdni kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Unaia Garcii.

18-latek potrzebował sześciu występów, by otworzyć swój rachunek w stolicy Katalonii.

