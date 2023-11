IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo przedłużył umowę z Realem Madryt do 30 czerwca 2028 roku

Skrzydłowy z tej okazji udzielił wywiadu klubowej telewizji

Brazylijczyk poruszył bardzo ciekawe tematy

“Musisz wejść, zagrać i to poczuć, żeby wiedzieć, o czym mówię”

Rodrygo Goes swoją przyszłość wiąże z Realem Madryt. Brazylijski skrzydłowy kilkadziesiąt godzin temu podpisał nową umowę z Królewskimi, która od teraz obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. 22-latek przy tej okazji porozmawiał z klubową telewizją. Wychowanek Santosu podczas wywiadu wypowiedział się m.in. o atmosferze na Santiago Bernabeu oraz przyjaźni z Viniciusem Juniorem.

– Santiago Bernabeu i kibice? To coś, czego nie da się wytłumaczyć. Za każdym razem, gdy wychodzę na boisko, jest to jeden z najbardziej wyjątkowych momentów w mojej karierze, zawsze towarzyszy mi wyjątkowe uczucie. Fani za każdym razem nam pomagają aż do ostatniego gwizdka sędziego. Musisz wejść, zagrać i to poczuć, żeby wiedzieć, o czym mówię – powiedział Rodrygo klubowej telewizji.

– Vinicius Junior? Przyjechaliśmy tutaj praktycznie w tym samym czasie, bardzo młodzi, prosto z Brazylii. Razem też tworzyliśmy historię. Wygraliśmy już Ligę Mistrzów i każdy możliwy tytuł. Ta koszulka zawsze motywuje nas, aby trenować i grać. Robienie tego z przyjacielem zawsze jest wyjątkowe. Uważam Viniego za brata i mamy nadzieję, że będziemy dalej razem się rozwijać – dodał.