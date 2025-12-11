Real znowu bez gwiazdy. Niepokojące doniesienia po hicie LM

Real Madryt osłabiony także w La Liga?
Kylian Mbappe nie podniósł się z ławki w starciu Real Madryt – Manchester City. Chociaż reprezentant Francji już we wtorek nie trenował z zespołem, to jego występ w pojedynku z Obywatelami nie był wykluczony. Ostatecznie gwiazdor Królewskich nie tylko nie znalazł się w podstawowym składzie, ale nawet nie rozgrzewał się z resztą rezerwowych.
Już w niedzielę Los Blancos zmierzą się z Deportivo Alaves w 16. kolejce La Liga. Czy Mbappe wystąpi w tym meczu? Xabi Alonso nie chciał niczego wykluczać. – Za wcześnie, żeby mówić o tym, czy będzie gotowy na niedzielę. Nie był gotowy do gry dzisiaj, w przeciwnym razie by zagrał – przyznał szkoleniowiec madrytczyków.
Hiszpańskie media nie są wybitnie optymistyczne w tej kwestii. – Obecność Mbappé w niedzielnym meczu z Alavés jest wątpliwy. Mimo że Francuz siedział na ławce rezerwowych, nie był w stanie grać, a dyskomfort może być poważniejszy, niż się wydawało – ujawnił Sergio Quirante z DAZN España.
Kylian Mbappe w tym sezonie rozegrał 24 spotkania, w których zdobył 26 bramek i zanotował cztery asysty. 26-latek opuścił tylko jedną potyczkę – tą z City.