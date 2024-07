Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick przedstawiony przez Real Madryt. Wzruszająca prezentacja

W sobotę po południu na Estadio Santiago Bernabeu odbyła się prezentacja Endricka jako nowego piłkarza Realu Madryt. Młodemu Brazylijczykowi towarzyszyła najbliższa rodzina oraz Florentino Perez, a na trybunach zgromadziło się mnóstwo kibiców, którzy przywitali swojego nowego ulubieńca.

18-letni napastnik nie krył wzruszenia w trakcie dzisiejszej ceremonii. – Brak mi słów, żeby opisać to, co w tym momencie czuję. Zawsze chciałem tutaj być i grać dla Realu Madryt. To jest jak sen. Spełniłem nasze marzenie, nie tylko moje, ale także mojej rodziny. Zrobiłem to dla nich – powiedział Endrick podczas prezentacji, cytowany przez Fabrizio Romano.

Czy Endrick okaże się epokowym talentem? Tak 35% Nie 53% Nie mam zdania 12% 17 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie mam zdania

Przypomnijmy, że dziesięciokrotny reprezentant Brazylii przeprowadził się do stołecznego zespołu za 47,5 miliona euro z Palmeiras. Niezwykle perspektywiczny zawodnik kilka dni temu pozytywnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z Królewskimi sześcioletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku.

Los Blancos w trwającym letnim okienku pozyskali również Kyliana Mbappe, który na Santiago Bernabeu przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Francuski gwiazdor był dostępny za darmo, ponieważ wcześniej wygasła jego umowa z Paris Saint-Germain.

Podopieczni Carlo Ancelottiego w sezonie 2024/2025 postarają się obronić mistrzostwo Hiszpanii i ponownie sięgnąć po Ligę Mistrzów.