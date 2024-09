Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Sociedad – Real Madryt. Trudna, ale zwycięska przeprawa mistrza

W sobotni wieczór Real Sociedad podejmował na własnym stadionie Real Madryt w jednym z najciekawszych meczów 5. kolejki La Ligi. Przed tym spotkaniem zdecydowanym faworytem oczywiście byli Królewscy. Przypomnijmy, że drużyna Los Blancos w obecnym sezonie broni tytułu mistrzowskiego. Nie było to jednak łatwe starcie dla podopiecznych Carlo Ancelottiego, którzy w pierwszej połowie rywalizacji mieli sporo szczęścia.

Co prawda, na początku kilka sytuacji na zdobycie bramki miał Kylian Mbappe, ale francuski napastnik nie zdołał pokonać stojącego między słupkami Alexa Remiro. Lepsze okazje do strzelenia gola wypracowali sobie gospodarze. W 25. minucie w spojenie uderzył Luka Sucić, a kilkanaście minut później w poprzeczkę trafił Sheraldo Becker. Gdyby piłka poszybowała trochę niżej, to Thibaut Courtois wyciągałby piłkę z siatki. Jakby tego było mało, to Brahim Diaz musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Jego miejsce zajął Rodrygo.

Początek drugiej połowy również należał do Realu Sociedad – Luka Sucić w 46. minucie miał następną szansę, lecz z kilku metrów obił słupek. Później wreszcie obudził się Real Madryt. Można było przewidzieć, że niewykorzystane sytuacje się zemszczą na ekipie z Kraju Basków. To zaobserwowaliśmy w 58. minucie, gdy rzut karny wykorzystał Vinicius Junior. Jedenastkę wywalczył Arda Guler, który chwilę wcześniej trafił w rękę Sergio Gomeza. W 75. minucie znowu dał o sobie znać Vinicius Junior, który wywalczył rzut karny.

Brazylijczyk tym razem oddał futbolówkę Kylianowi Mbappe, a Francuz nie pomylił się z jedenastu metrów i ustalił wynik spotkania na 2:0. Królewscy zgarnęli więc trzy punkty.

Real Sociedad – Real Madryt 0:2 (0:0)

0:1 Vinicius Junior (rzut karny) 58′

0:2 Kylian Mbappe (rzut karny) 75′