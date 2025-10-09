Real ostrzega Viniciusa. Brazylijczyk pod ścianą!

Real Madryt czeka poważna rozmowa z jedną ze swoich największych gwiazd. Vinicius Junior otrzymał ostrzeżenie. Królewscy nie chcą dłużej czekać na decyzję Brazylijczyka. Szczegóły zdradza Sport.

Real i Vinicius znajdą wspólny język?

Vinicius Junior już od siedmiu lat reprezentuje barwy Los Blancos. Reprezentant Brazylii przeniósł się na Santiago Bernabeu w lecie 2018 roku – Real Madryt zapłacił za niego Flamengo 45 milionów euro. Napastnik rozegrał już ponad 330 meczów w koszulce Królewskich. 25-latek w swoim dorobku ma min. trzy mistrzostwa Hiszpanii i dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów. W koszulce stołecznej ekipy zdobył 111 bramek i zanotował 87 asyst.

Obecny kontrakt Viniciusa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Ta umowa została podpisana przed dwoma laty. Chociaż od dłuższego czasu ten temat pojawia się w mediach, obie strony nie osiągnęły porozumienia w kwestii kontynuacji współpracy. Piłkarz był i nadal jest kuszony lukratywnymi ofertami z Arabii Saudyjskiej, jednak nie zdecydował się na zmianę klubu. Jednak istnieje szansa, że w letnim okienku zdecydowanie bardziej poważnie przyjrzy się propozycji z Saudi Pro League. Takiego scenariusza nie wyklucza Sport.

Real miał wystosować ostrzeżenie. Jeżeli Vinicius przed zakończeniem trwających rozgrywek nie podpisze nowej umowy, w lecie zostanie wystawiony na listę transferową. Czy to przekona Brazylijczyka do rozpoczęcia rozmów z klubem? Aktualnie gwiazdor Królewskich koncentruje się na tym, co dzieje się na boisku.

