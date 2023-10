IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Brahim Diaz

Brahim Diaz wrócił tego lata do Realu Madryt

Jego rola jest, jak dotąd, niewielka, ale może wzrosnąć w najbliższych tygodniach

Królewscy nie chcą pozwolić wyjechać piłkarzowi na zimowy Puchar Narodów Afryki

Real “tworzy bariery”, by zatrzymać zimą Brahima Diaza

Brahim Diaz wrócił do Realu Madryt po trzech latach wypożyczenia w AC Milan. Wydawało się, że to idealny moment, by zachwycić Santiago Bernabeu. Z klubu odeszli Marco Asensio i Karim Benzema, co otwierało graczowi drzwi do regularnej gry. Nic z tego. Do tej pory 24-latek ma na koncie 117 minut w ośmiu meczach. Jego rola może jednak niebawem wzrosnąć wraz z napływem kolejnych kontuzji w szeregach Królewskich.

Między piłkarzem a klubem niebawem może też jednak dojść do nieporozumienia. Diaz chce w styczniu wziąć udział w Pucharze Narodów Afryki z reprezentacją Maroka. Los Blancos zdają sobie sprawę, że w tym okresie ma miejsce jeden z najgorętszych momentów sezonu i nie zamierzają pozwolić odejść podopiecznemu.

Jak w rozmowie z katalońskim Sportem potwierdził reprezentant marokańskiej federacji, Real stara się “stworzyć bariery” w tej sprawie.

