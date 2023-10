Wyciekło zeznanie Jenni Hermoso. “Nikt mnie nie bronił”

IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Jenni Hermoso i Luis Rubiales

Jenni Hermoso to reprezentantka Hiszpanii, którą bez zezwolenia pocałował w usta Luis Rubiales

Ówczesny prezes hiszpańskiej federacji stracił przez to posadę

Wyciekło zeznanie Hermoso w tej sprawie, którego udzieliła prokuraturze

“Byłam w szoku, przytuliłam go z powodu przypływu adrenaliny”

O Jenni Hermoso zrobiło się powszechnie głośno pod koniec sierpnia. Wówczas pomogła reprezentacji Hiszpanii sięgnąć po żeńskie mistrzostwo świata. Podczas ceremonii przyznawania medali, ówczesny prezes Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej pocałował Hermoso w usta bez zezwolenia. To wzbudziło ogromny szok na Półwyspie Iberyjskim i ostatecznie doprowadziło do zwolnienia Luisa Rubialesa. Teraz tamtejsze media dotarły do zeznania, którego udzieliła piłkarka prokuraturze.

– W tamtej chwili nie miałam czasu na reakcję. Nie zasłużyłam, by przez coś takiego przejść. Nie mogłam wrócić do domu, to było naprawdę trudne. Musiałam opuścić Madryt, by nie czuć tej presji. Czemu muszę płakać w swoim pokoju, skoro niczego nie zrobiłam? Zszargali mój wizerunek. Czułam, że nikt mnie nie broni. Prosili, bym ja ich chroniła, pomogła, ale nikt nie chciał się odwdzięczyć – powiedziała Hermoso. Mówiła też na temat niesławnego pocałunku. – Byłam w szoku. To było historyczne wydarzenie, całe życie pracowałyśmy, by je osiągnąć. Nie spodziewałam się, że to się wydarzy. Przez adrenalinę go przytuliłam, był wiarygodną osobą i nikt nie spodziewał tego, co się stało, nieważne, o jak dużej spontaniczności mówimy – dodała.

Pod naporem mediów Rubiales zrezygnował z posady prezesa RFEF we wrześniu.

