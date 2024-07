Dani Ceballos ma świadomość, że przy wielkiej konkurencji w środku pola nie będzie miał wiele okazji do gry. Real Madryt nie chce iść pomocnikowi na rękę - donosi "Relevo".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dani Ceballos

Real nie puści Ceballosa za bezcen

Real Madryt może pochwalić się bardzo szeroką i dobrze zbalansowaną kadrą. W każdej formacji posiada zawodników młodych oraz bardziej doświadczonych, od których największe talenty mogą pobierać cenne lekcje. Po sezonie 2023/2024 z klubem pożegnał się Toni Kroos, a mimo tego sytuacja w środku pola jest dla Carlo Ancelottiego bardzo komfortowa. Nie brakuje bowiem piłkarzy, którzy są gotowi wejść w buty niemieckiego weterana. Co więcej, w grę wchodzi jeszcze transfer nowego pomocnika, choć na ten moment szczegółowych informacji jest niewiele.

Niezadowolony ze swojej sytuacji w Madrycie jest natomiast Dani Ceballos. 27-latek ma świadomość, że z uwagi na wielką konkurencję nie będzie miał w kolejnym sezonie zbyt wielu okazji do gry. Miniony już sezon zakończył z raptem 27 występami, w tym tylko ośmioma od pierwszej minuty. Hiszpan planuje tego lata zmienić drużynę, ale nie będzie o to łatwo. Real Madryt nie pójdzie na rękę pomocnikowi, gdyż Ancelotti widzi go w swoim składzie jako bardzo cenne uzupełnienie.

Ceballos liczył, że Królewscy przystaną na opcję wypożyczenia lub sprzedaży za promocyjną kwotę. Tak się nie stanie, a jedyną opcją na odejście jest wpłynięcie do klubu atrakcyjnej oferty. Przyszłość Ceballosa pozostaje więc niewyjaśniona, lecz wiele wskazuje na to, że pozostanie w Realu. Zainteresowanie jego usługami w ostatnim czasie wykazywało Atletico Madryt.