Real Madryt wydał komunikat. Oto przyszłość Lucasa Vazqueza

Real Madryt oficjalnie poinformował, że Lucas Vazquez przedłużył kontrakt z klubem do 2025 roku. Od 1 lipca oficjalnie był wolnym zawodnikiem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Lucas Vazquez na dłużej w Realu Madryt

W czwartek (18 lipca) oficjalnie wyjaśniła się przyszłość Lucasa Vazqueza. Hiszpan od kilkunastu dni oficjalnie był bez klubu, bo jego kontrakt z Realem Madryt wygasł 30 czerwca 2024 roku.

Wszyscy kibice mogli być pewni, że zawodnik zostanie na Santiago Bernabeu. Świadczyły o tym przede wszystkim zdjęcia z treningów Królewskich, na których widać było Lucasa Vazqueza. Jednak trzeba przyznać, że to dość niecodzienna sytuacja, która świadczy o wielkim zaufani na linii klub – piłkarz.

Lucas Vazquez rozegrał dla Realu Madryt 349 meczów, w których strzelił 36 goli. 33-latek od wielu lat odgrywa ważną rolę w drużynie, będąc uniwersalną opcją na prawej stronie. Zawodnik może występować zarówno na obronie, jak i na skrzydle. Dzięki temu w wielu momentach wypełniał luki po kontuzjowanych gwiazdach.

Do Realu Madryt przybył w 2007 roku w wieku 16 lat. Grał we wszystkich kategoriach drużyny młodzieżowej – od Juvenilu C po Castillę. Przez dziewięć sezonów broniąc koszulki pierwszego zespołu, był częścią jeden z najbardziej udanych okresów w historii Los Blancos i zdobył 21 tytułów: 5 Lig Mistrzów, 4 Klubowe Puchary Świata, 3 Superpuchary Europy, 4 Ligi, 1 Copa del Rey i 4 Superpuchary Hiszpanii.

