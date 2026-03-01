Real Madryt wybrał trenera na przyszły sezon, jeśli Arbeloa zostanie zwolniony

17:39, 1. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Defensa Central

Real Madryt po zakończeniu sezonu może zdecydować się na zmianę trenera. Alvaro Arbeloa nie do końca wpisuje się w profil odpowiedniego kandydata. Fichajes twierdzi, że uwagę Florentino Pereza przykuł Julian Nagelsmann.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nagelsmann będzie nowym trenerem Realu, jeśli Arbeloa zostanie zwolniony

Real Madryt, choć walczy w Lidze Mistrzów oraz o mistrzostwo Hiszpanii mówi o bieżącej kampanii jako o sezonie przejściowym. Wszystko przez zawirowania, jakie miały miejsce w klubie na początku 2026 roku. Xabi Alonso po porażce w Superpucharze Hiszpanii z FC Barceloną został zwolniony. Chwilę po komunikacie, w którym ogłoszono rozstanie, poinformowano, że jego następcą zostanie Alvaro Arbeloa.

W międzyczasie Florentino Perez przygotowuje plan na kolejny sezon. W grę wchodzi kolejna zmiana szkoleniowca, a kandydatów jest co najmniej kilku. Do tej pory najczęściej wśród faworytów wymieniało się Juergena Kloppa, Jose Mourinho i Unaia Emery’ego.

Jak informuje serwis Defensa Central na liście trenerów, którzy znaleźli się w notesie prezydenta Realu Madryt znalazł się Julian Nagelsmann. Obecnie pracuje w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec, z którą weźmie udział w Mistrzostwach Świata. Niewykluczone jednak, że po turnieju może zdecydować się na podjęcie innego wyzwania. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Perez stara się przekonać 38-latka do przeprowadzki na Bernabeu. W 2018 roku również widział w nim nowego szkoleniowca Królewskich.

Decyzja nie została jeszcze podjęta z wiadomych względów. Alvaro Arbeloa dostał czas do końca sezonu, aby zrealizować postawione przed nim cele. Można się tylko domyślać, że chodzi o zdobycie mistrzostwa Hiszpanii i dobry wynik w Lidze Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź