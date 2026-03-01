Real Madryt wybrał trenera na przyszły sezon, jeśli Arbeloa zostanie zwolniony

Real Madryt po zakończeniu sezonu może zdecydować się na zmianę trenera. Alvaro Arbeloa nie do końca wpisuje się w profil odpowiedniego kandydata. Fichajes twierdzi, że uwagę Florentino Pereza przykuł Julian Nagelsmann.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nagelsmann będzie nowym trenerem Realu, jeśli Arbeloa zostanie zwolniony

Real Madryt, choć walczy w Lidze Mistrzów oraz o mistrzostwo Hiszpanii mówi o bieżącej kampanii jako o sezonie przejściowym. Wszystko przez zawirowania, jakie miały miejsce w klubie na początku 2026 roku. Xabi Alonso po porażce w Superpucharze Hiszpanii z FC Barceloną został zwolniony. Chwilę po komunikacie, w którym ogłoszono rozstanie, poinformowano, że jego następcą zostanie Alvaro Arbeloa.

W międzyczasie Florentino Perez przygotowuje plan na kolejny sezon. W grę wchodzi kolejna zmiana szkoleniowca, a kandydatów jest co najmniej kilku. Do tej pory najczęściej wśród faworytów wymieniało się Juergena Kloppa, Jose Mourinho i Unaia Emery’ego.

Jak informuje serwis Defensa Central na liście trenerów, którzy znaleźli się w notesie prezydenta Realu Madryt znalazł się Julian Nagelsmann. Obecnie pracuje w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec, z którą weźmie udział w Mistrzostwach Świata. Niewykluczone jednak, że po turnieju może zdecydować się na podjęcie innego wyzwania. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Perez stara się przekonać 38-latka do przeprowadzki na Bernabeu. W 2018 roku również widział w nim nowego szkoleniowca Królewskich.

Decyzja nie została jeszcze podjęta z wiadomych względów. Alvaro Arbeloa dostał czas do końca sezonu, aby zrealizować postawione przed nim cele. Można się tylko domyślać, że chodzi o zdobycie mistrzostwa Hiszpanii i dobry wynik w Lidze Mistrzów.