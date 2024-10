Manchester United wkrótce może zwolnić Erika ten Haga. Jeśli tak się stanie, to według informacji przekazanych przez serwis "I Sport UK", klub zwróci się z propozycją objęcia zespołu do Thomasa Tuchela.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel,

Thomas Tuchel na ratunek Manchesterowi United?

Manchester United w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie. Zespół prowadzony przez Erika ten Haga ma na swoim koncie po dotychczasowych meczach Premier League raptem siedem punktów i zajmuje dopiero 14. miejsce w ligowej tabeli. To wynik tak fatalny, że władze Czerwonych Diabłów coraz częściej zastanawiają się nad możliwością potencjalnego zwolnienia szkoleniowca z Holandii.

Według niektórych mediów jego los jest już przesądzony, inni twierdzą zaś, że spotkanie z Aston Villą jest dla ten Haga ostatnią deską ratunku. Mówiąc kolokwialnie, wóz albo przewóz. Co więc jeśli gracze Manchesteru United przegrają kolejny mecz i Holender zostanie zwolniony? W tym wypadku opcji jest kilka, a jedna z nich mówi o podjęciu rozmów z Thomasem Tuchelem. To właśnie on miałby podjąć się misji ratowania sezonu dla United.

Według informacji przekazanych przez serwis “I Sport UK”, jeśli ten Hag zostanie zwolniony, to Manchester United zwróci się do Tuchela z propozycją objęcia zespołu. Niemiec już wcześniej łączony był z zespołem z czerwonej części Manchesteru, ale teraz przenosiny na Old Trafford mogą nabrać wymiernych kształtów. Tuchel pozostaje bezrobotny po tym, jak wraz z końcem poprzedniego sezonu pożegnał się z Bayernem Monachium. Poza tym 51-latek w swojej karierze pracował także w Chelsea, Borussii Dortmund oraz Paris Saint-Germain.

