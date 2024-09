dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Sociedad – Real Madryt. Duet gwiazd jednak bez powołania

Real Madryt już w najbliższą sobotę, 14 września o godzinie 21:00 zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad w spotkaniu 5. kolejki La Ligi. Królewscy podejdą do tego meczu poważnie osłabieni brakiem kilku kluczowych zawodników. Najgorzej wygląda sytuacja w linii pomocy, gdzie Carlo Ancelotti ma do dyspozycji zaledwie czterech piłkarzy, w tym jednego zawodnika z klubowej akademii.

Hiszpańskie media kilkanaście godzin temu poinformowały, że Jude Bellingham oraz Aurelien Tchouameni wyleczyli już drobne urazy, jednak włoski szkoleniowiec ostatecznie nie będzie ryzykował ich zdrowiem i nie powołał duetu gwiazd na sobotni pojedynek. Carletto tego wieczoru w środku pola będzie mógł postawić na Fede Valverde, Lukę Modricia, Ardę Gulera, a także Chemę.

Na liście powołanych za to znalazł się Eder Militao, który pokonał lekkie problemy zdrowotne. Do gry nadal zdolni nie są natomiast David Alaba, Eduardo Camavinga oraz Dani Ceballos, którzy potrzebują jeszcze minimum kilku tygodni, żeby dojść do pełni sił i ponownie założyć białą koszulkę.

Real Madryt w średnim stylu rozpoczął nowy sezon. Drużyna rozgrywająca swoje domowe mecze na Santiago Bernabeu co prawda sięgnęła po Superpuchar Europy, ale za to gorzej wygląda na ligowym podwórku. Los Blancos po czterech kolejkach zajmują 2. miejsce w tabeli i tracą 4 oczka do Barcelony.