Paulo Dybala znów przymierzany do Atletico Madryt

Paulo Dybala w ostatnim letnim okienku transferowym był o krok od przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. 30-letni napastnik ostatecznie jednak odrzucił lukratywną ofertę i podjął decyzję o pozostaniu w Romie, gdzie spędzi przynajmniej najbliższe pół roku. Kontrakt zawodnika Giallorossimi obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a strony najprawdopodobniej nie zwiążą się nową umową.

40-krotny reprezentant Argentyny w ostatnich miesiącach był łączony nie tylko z saudyjskimi zespołami, ale także z drużynami z europejskiego topu. Jednym z takich klubów bez wątpienia jest Atletico Madryt, które nadal ma Paulo Dybalę na swoim celowniku – możemy przeczytać w hiszpańskim serwisie “TodoFichajes.com”.

Rojiblancos powoli rozglądają się bowiem za następcą Antoine’a Griezmanna, który prędzej czy później przeprowadzi się do Major League Soccer, co zapowiedział sam gwiazdor. Aktualny kontrakt francuskiego atakującego jest ważny do 30 czerwca 2026 roku, jednak nie można zapewnić, że zostanie wypełniony do końca.

Paulo Dybala wydaje się bardzo ciekawym kandydatem na wejście w buty Antoine’a Griezmanna. Obaj zawodnicy mają wiele cech wspólnych, a Argentyńczyk jest trzy lata młodszy od Francuza. Była gwiazda Juventusu na Estadio Metropolitano miałaby okazję grać pod wodzą swojego słynnego rodaka – Diego Simeone.