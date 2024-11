Florentino Perez a spekulacje o Ancelottim. Ciekawy przekaz

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Florentino Perez a niepewna przyszłość Carlo Ancelottiego

Carlo Ancelotti po przegranych Realu Madryt z FC Barceloną (0:4) i AC Milan (1:3) nie może być pewny swojej przyszłości w klubie z La Liga. Na ten temat w mediach pojawiają się różne spekulacje. Jednocześnie wiąże się to z tym, ze Włoch stał się jednym z kandydatów do przejęcia sterów nad reprezentacją Brazylii. Defensa Centra przedstawiła ewentualne stanowisko Florentino Pereza w sprawie.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Ancelotti przekonuje, że koncentruje się na dzisiaj tylko na pracy w Realu. – Cieszę się każdym dniem tutaj, nawet w trudnych chwilach, ponieważ widzę, że ludzie są zjednoczeni. Przyszłość widzę jako sezon, w którym będziemy walczyć o wszystkie tytuły we wszystkich możliwych rozgrywkach. Tak właśnie będzie – mówił ostatnio Włoch w jednej ze swoich wypowiedzi.

Na dzisiaj natomiast Ancelotti wydaje się głównym kandydatem do przejęcia reprezentacji Brazylii po sezonie. Mimo że ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Wpływ na taki stan rzeczy ma też to, że Josep Guardiola zdecydował się na przedłużenie nowej umowy z Manchesterem City.

Pozostaje zatem pytanie, jak na plan Ancelottiego patrzy prezydent klubu Florentino Perez. Defensa Central twierdzi, że szef Realu nie przeszkodziłby Włochowi w karierze. Tym samym realnym scenariuszem może być rozstanie Ancelottiego z Królewskimi. Tym bardziej że Real chciałby po sezonie ściągnąć do siebie Xabiego Alonso z Bayeru Leverkusen.

