FC Barcelona pożegna tego zawodnika? To może być cios

Inaki Pena może rozstać się z FC Barcelona latem 2025 roku

FC Barcelona jeszcze niedawno znalazła się w trudnym położeniu, bo kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. W jego miejsce klub pozyskał Wojciech Szczęsnego. Polski bramkarz został ściągnięty z emerytury. Mimo wszystko okazji do gry nie otrzymał, bo sprawdził się w bramce Inaki Pena. Możliwe jednak, że niebawem przygoda Hiszpana z Katalończykami dobiegnie końca. Wieści przekazał serwis Fichajes.net.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Źródło przekonuje, że przyszłość zawodnika, mającego umowę z klubem z Camp Nou do końca czerwca 2026 roku, nie jest pewna. Inaki Pena, jeśli nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z Katalończykami, to możliwe, że zmieni pracodawcę latem 2025 roku. Mocne strony jak: cierpliwość, czy talent, pozwoliły graczowi zdobyć zaufanie sztabu szkoleniowego Barcy. Wywalczył zatem miejsce w wyjściowym składzie, a jednocześnie ściagnął na siebie uwagę innych ekip.

Inaki Pena to wychowanek Villarreal, który trafił do Barcelony w lipcu 2012 roku. Przechodził w szeregach hiszpańskiego giganta przez wszystkie szczeble akademii piłkarskiej, aż w końcu w styczniu 2022 roku trafił do pierwszego zespołu Barcy.

W tym sezonie Inaki Pena wystąpił w 11 spotkaniach, tracąc w nich 10 bramek. Pięć razy bramkarz zachował z kolei czyste konto. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik będzie miał już w sobotę, gdy Blaugrana zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo.

