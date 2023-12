Real Madryt nie panuje nad sytuacją. Florentino Perez pełen obaw

IMAGO / Shaun Brooks Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt nie ma wpływu na decyzję Carlo Ancelottiego

Włoch może zdecydować się na reprezentację Brazylii

Florentino Perez bardzo obawia się, co zrobi szkoleniowiec

Co zrobi Carlo Ancelotti? Real Madryt w niepewności

Carlo Ancelotti od dłuższego czasu jest łączony z objęciem reprezentacji Brazylii. Temat wraca jak bumerang pomimo tego, że Włoch ciągle się od niego dystansuje. Według najnowszych informacji serwisu Relevo w obozie Królewskich zapanował spory niepokój.

Real Madryt obecnie nie ma żadnej pewności, kto poprowadzi drużynę w sezonie 2024/2025. Królewscy nie wiedzą, na jaki krok zdecyduje się Carlo Ancelotti. Jeśli Włoch będzie chciał przenieść się do Brazylii, to zrobi to bez większego kłopotu, bo jego kontrakt z Los Blancos wygasa 30 czerwca 2024 roku.

Ponoć Florentino Perez intensywnie działa w tej sprawie i to jest aktualnie dla niego priorytetem. Prezes Królewskich chce odzyskać kontrolę nad sytuacją, namawiając Włocha do przedłużenia umowy. Dopiero w dalszej perspektywie Real Madryt ma zatrudnienie Xabiego Alonso.

Czytaj dalej: Real Madryt nieco pocieszony. Piłkarz wraca po kontuzji