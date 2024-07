Real Madryt ma plan na debiut Mbappe. Media wskazują datę

Real Madryt szykuje się do oficjalnej prezentacji Kyliana Mbappe. Według serwisu AS na murawie Francuz zadebiutuje przy okazji Superpucharu Europy w Warszawie.

Źródło: AS

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Debiut Kyliana Mbappe w Realu Madryt w Warszawie?

Kylian Mbappe oficjalnie rozpocznie swoją przygodę w Realu Madryt już 16 lipca, kiedy to zostanie zaprezentowany na Santiago Bernabeu. Nastepnie odbędzie się konferencja prasowa, na której zawodnik odpowie na pytania dziennikarzy i podzieli się swoimi oczekiwaniami związanymi z nowym rozdziałem w swojej karierze.

Real Madryt postanowił przyspieszyć działania związane z transferem Mbappe po eliminacji Francuzów z Euro 2024. Pozwoliło to na sprawne zaplanowanie prezentacji.

Nowe koszulki z nazwiskiem Mbappé już trafiły do sprzedaży i cieszą się ogromnym zainteresowaniem kibiców, co pokazuje, jak wielkie nadzieje fani pokładają w zawodniku.

Po krótkich wakacjach, które pozwolą mu na regenerację po intensywnym sezonie, Mbappe ma być gotowy na pierwszy oficjalny mecz sezonu. Będzie to Superpuchar Europy, w którym Real Madryt zmierzy się z Atalantą. Mecz odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie.

Oczywiście ostatecznie to Carlo Ancelotti, trener Realu, zdecyduje, czy wystawić Mbappe w tym meczu. Wiele zależy od stanu zdrowia napastnika, a konkretnie od sytuacji ze złamanym nosem, bo być może potrzebna będzie operacja. Jednak na ten moment wszystko wskazuje na to, że gwiazdor będzie gotowy do gry i zadebiutuje w nowym klubie w bardzo ważnym spotkaniu o pierwsze trofeum.

