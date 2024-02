Real Madryt ma nowe wieści w sprawie kontuzjowanych

Toni Kroos wyjawił w rozmowie z mediami, że Eder Militao powinien wrócić do gry jeszcze w trakcie tego sezonu. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja związana z Thibautem Courtois.

IMAGO / Alvaro Medranda Na zdjęciu: Eder Militao

Eder Militao może wrócić do gry w tym sezonie

Zawodnik wraca powoli po kontuzji

Nie wiadomo kiedy zdolny do gry będzie Courtois

Eder Militao na drodze do powrotu

W tym sezonie Real Madryt był chwilami zdziesiątkowany przez kontuzje, a jego problemy zaczęły się jeszcze w sierpniu, zanim sezon się rozpoczął. Thibaut Courtois zerwał więzadło krzyżowe na treningu zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem ligi, a Eder Militao doznał równie poważnego urazu podczas meczu z Athletikiem Bilabo.

Są szanse na to, że drugi z wymienionych graczy wróci jeszcze w tym sezonie na boisko. Doniesienia te potwierdził Toni Kroos.

– Z tego, co widziałem to Eder jest naprawdę blisko powrotu. Myślę, że jeszcze w czasie trwania tych rozgrywek zobaczymy go ponownie na boisku – wyjawił Niemiec.

Nieco bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja z powrotem Courtois. Obecnie numerem jeden z bramce Królewskich jest Andrij Łunin. Rezerwowym pozostaje Kepa. – W przypadku Thibauta sytuacja wygląda nieco inaczej, bo jest bramkarzem. Trudno przewidzieć, kiedy go zobaczymy – dodał Kroos.