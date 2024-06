Real i Ancelotti mają inne stanowiska? Klub o udziale w KMŚ

fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt opublikował oświadczenie w sprawie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata

Real Madryt po wygraniu Ligi Mistrzów w finale z Borussią Dortmund (2:0), zapewnił sobie przepustkę do gry w Klubowych Mistrzostwach Świata. Tymczasem po jednym z komentarzy trenera Carlo Ancelottiego sprawa rozgrzała hiszpańskie media i nie tylko. Wpływ na to miały słowa szkoleniowca, dające do zrozumienia, że Królewscy nie wezmą udział w prestiżowej imprezie. Aktualni mistrzowie La Liga poprzez swoje biuro prasowe opublikowali oświadczenie na temat udział w klubowym mundialu.

“Real Madryt twierdzi, że jego udział w nowych Klubowych Mistrzostwach Świata, które w sezonie 2024/2025 zorganizuje FIFA, nigdy nie budził wątpliwości. Dlatego nasz klub zgodnie z planem, weźmie udział w tych oficjalnych zawodach, do których klub podejdzie z dumą i maksymalnym entuzjazmem, aby po raz kolejny sprawić, że miliony naszych fanów na całym świecie będą marzyć o nowym tytule” – brzmi oficjalne oświadczenie Realu opublikowane na stronie internetowej klubu.

Rozgrywki o miano najlepszej ekipy klubowej na świecie odbędzie się latem 2025 roku. Będzie to impreza odbywająca się w nowej formule. Wezmą w niej udział 32 zespoły, a nie jak do tej pory, tylko siedem ekip. Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się od 15 czerwca do 13 lipca 2025 roku. Impreza potrwa zatem blisko miesiąc. Gospodarze turnieju będą Stany Zjednoczone, a w gronie uczestników mają być przedstawiciele sześciu konfederacji piłkarskich.

Czytaj więcej: The Sun zszokował, Real Madryt celuje w gwiazdę Man City