Real szykuje się na derby z Atletico. Kluczowy gracz wraca do gry

Real Madryt szykuje się na kluczowe starcie z Atletico Madryt w niedzielę, które może mieć ogromne znaczenie w wyścigu o tytuł mistrzowski. Drużyna Carlo Ancelottiego zmierzy się z trudnym wyzwaniem, zwłaszcza po stracie Kyliana Mbappe, który doznał kontuzji uda, jednak do zespołu ma wrócić Dani Carvajal, donosi .The Athletic".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carvajal wraca do składu Realu Madryt

Dani Carvajal wrócił do pełnych treningów z drużyną i będzie gotowy do gry w nadchodzącym meczu przeciwko Atletico. Prawy obrońca Realu opuścił ostatnie spotkanie z Alaves z powodu drobnego urazu, jednak jego występ w derbach Madrytu nigdy nie był poważnie zagrożony. Powrót do gry Hiszpana to duże wzmocnienie dla Los Blancos, którzy będą mogli liczyć na solidność w defensywie, a także na ofensywne rajdy Carvajala, ze strony swojego kluczowego zawodnika.

Z kolei sytuacja z Eduardo Camavingą nie jest tak jednoznaczna. Francuski pomocnik dopiero wznowił treningi, ale uczestniczył jedynie w lekkich zajęciach z małymi grupami. Decyzja o jego dostępności zostanie podjęta najpóźniej w sobotę, choć istnieje duża szansa, że Ancelotti będzie mógł skorzystać z jego usług.

Obecność Camavingi może dać Realowi większą elastyczność taktyczną, zwłaszcza jeśli Ancelotti zdecyduje się na ustawienie 4-4-2 w obliczu nieobecności Mbappe. Luka Modrić ma być kluczową postacią w środku pola, ale Camavinga mógłby wnieść dodatkową dynamikę i wszechstronność, dając trenerowi więcej opcji na boisku.

Brak Mbappe z pewnością będzie odczuwalny, jednak powrót Carvajala oraz możliwa dostępność Camavingi mogą pomóc Królewskim w utrzymaniu wysokiej jakości gry. Real Madryt musi pokonać Atletico, aby nie stracić dystansu do Barcelony w tabeli ligowej.

