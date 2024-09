Urban wściekły po porażce Górnika. Ostro skomentował decyzje VAR

Jan Urban nie krył złości po porażce Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom. Szkoleniowiec Trójkolorowych bez ogródek odniósł się do działań VAR-u w środowym spotkaniu, a także pochwalił swój zespół za postawę na boisku.

Urban uważa, że Górnik zasłużył na awans

Górnik Zabrze przegrał w środę z Radomiakiem Radom 0:1 w meczu 1/32 finału Pucharu Polski. O losach spotkania zadecydowała dopiero dogrywka. Zabrzanie w tym pojedynku dwukrotnie trafiali do siatki rywala i dwukrotnie interweniował VAR. Szczególnie dużo emocji wzbudził nieuznany gol z dogrywki, gdy na pozycji spalonej znalazł się Lukas Podolski. Arbitrzy wyjątkowo długo analizowali tą sytuację.

– Nie mam komentarza. Jestem wk…. Też na decyzje, jak widzę jakie te spalone są, to nie. Jak ma być to nie ma, tu pięta wystaje… Mają lepsze systemy, TVP nie pokazuje powtórek. Mogła być normalna gra, może nawet rzuty karne – przyznał bez ogródek cytowany przez serwis roosevelta81.pl Jan Urban podczas pomeczowej konferencji. – Gratuluję drużynie, bo grali do końca. Nie tylko ambicji i walki, bo była gra piłką, szukanie sytuacji bramkowych, nie było panikowania. W takim kierunku chciałbym iść, bo są mecze, gdzie jest dużo chaosu, mało precyzji. Brakowało nam jakości, żeby wykończyć akcję. Uważam, że zasłużyliśmy na awans – dodał.

Górnik Zabrze w tym sezonie już po pierwszym spotkaniu pożegnał się z Pucharem Polski. Teraz zabrzanie muszą walczyć o poprawę swojej sytuacji w tabeli PKO Ekstraklasy. Obecnie są na dziewiątym miejscu, a w miniony weekend pokonali GKS Katowice 3:0. Jednak ich gra w początkowej fazie kampanii pozostawia sporo do życzenia. Już w najbliższą sobotę Górnik czeka trudna wyjazdowa rywalizacja przeciwko Legii Warszawa.

