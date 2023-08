IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona bezbramkowo zremisowała w 1. kolejce z Getafe

Piłkarze Xaviego już w pierwszej połowie grali w osłabieniu, bowiem czerwoną kartkę otrzymał Raphinha

Brazylijski skrzydłowy na swoim Instagramie opublikował specjalne przeprosiny

FC Barcelona. Raphinha wydał oświadczenie po incydencie w meczu z Getafe

FC Barcelona zaliczyła falstart w pierwszej kolejce, bowiem tylko bezbramkowo zremisowała z Getafe. Na usprawiedliwienie “Dumy Katalonii” jest fakt, że już od 42. minuty musieli grać w osłabieniu, ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Raphinha.

Brazylijski skrzydłowy najpierw otrzymał żółty kartonik, ale niedługo potem uderzył rywala i musiał wylecieć z boiska. 26-latek za pośrednictwem swojego Instagrama opublikował specjalne oświadczenie, w którym przeprasza za swoje zachowanie z tego meczu.

– Chciałbym przeprosić moich kolegów z drużyny, sztab, kibiców i wszystkich, którzy śledzą mnie na Instagramie. Popełniłem błąd, który mógł kosztować drużynę jeszcze więcej. Nie tak chciałem rozpocząć ten sezon. Jestem świadomy i odpowiedzialny tego, co się wczoraj stało. Dzięki błędom uczymy się i ja na pewno wyciągnę z tego wnioski. Wielu z was mnie teraz nienawidzi, ale nie przestanę dawać z siebie wszystkiego dla tej koszulki. Jestem kibicem Barcelony i pozostanę jednym z was – napisał Raphinha.

