Neymar opuści PSG na rzecz gry w Al Hilal, co potwierdził Fabrizio Romano. Dziennikarz ujawnił też dlaczego nowym klubem Brazylijczyka nie zostanie Barcelona.

IMAGO Na zdjęciu: Neymar

Neymar szykuje się do zmiany barw klubowych

O Brazylijczyka zabiegała Barcelona

Fabrizio Romano nie ma wątpliwości, dlaczego gwiazdor PSG nie wrócił do mistrza Hiszpanii

Neymar zagra w Al Hilal. Romano: priorytetem była Barcelona

Neymar zdecydował się na opuszczenie PSG. Mistrz Francji sprzeda Brazylijczyka do Al Hilal. Transfer jest już przesądzony, co potwierdził Fabrizio Romano. Specjalizujący się w transferach dziennikarz, przekonuje, że liga saudyjska nie była priorytetem piłkarza.

– Neymar kocha Barcelonę, kocha klub i miasto, więc jego priorytetem był powrót do Barcelony – mówi Romano w swoim podcaście. – Neymar powiedział podczas rozmów, że nie przejdzie do Barcelony, dopóki Xavi jest trenerem – dodaje włoski dziennikarz.

– Problemem były relacje z Xavim. Neymar powiedział: “Jeśli Xavi jest trenerem, to nie wracam”. Dlatego właśnie historia między Barceloną a Neymarem była niemożliwa do zrealizowania tego lata – rzekł Romano na temat upadku transferu Neymara do Barcelony.