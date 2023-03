Szef La Liga Javier Tebas to jedna z tych postaci w świecie piłki nożnej, słynąca z kontrowersyjnych opinii. Tym razem Hiszpan wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu Lionela Messiego do FC Barcelony, a także o Paris Saint-Germaib.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi ma umowę z PSG ważną tylko do końca sezonu

Nie milkną spekulacje na temat powrotu Argentyńczyka do FC Barcelony

Kilka zdań na temat ewentualnego powrotu mistrza świata na Camp Nowu wyraził szef La Liga

“Barcelony nie stać na Messiego”

Szef La Liga Javier Tebas nie owijając w bawełnę wprost powiedział, że FC Barcelony dzisiaj nie stać na to, aby Lionel Messi mógł wrócić do tego klubu. Argentyńczyk ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku.

– FC Barcelona – w obecnej sytuacji gospodarczej – nie może pozwolić sobie na pozyskanie Lionela Messiego. Chyba że zawodnik znacznie obniży pensję, co byłoby dziwne. Z drugiej strony ten zawodnik nie powinien być też w PSG – mówił szef ligi hiszpańskiej cytowany przez Markę.

– Oba kluby mają bardzo podobną listę płac. Z tą różnicą, że PSG ma mniejsze dochody niż Barcelona. PSG to maszyna, która zarabia na gazie i oszukuje sponsorów – kontynuował Tebas.

– Barca tylko sama sobie może. Chciałbym, żeby Lionel wrócił i zakończył karierę w Barcelonie, ale to nie zależy od nas. Nie zmienimy zasad, aby Messi mógł przyjść – zakończył szef La Liga.

