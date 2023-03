PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Latem Paris Saint-Germain opuścić może Leo Messi. Przyszłość Neymara i Kyliana Mbappe również nie jest pewna

Francuzi wytypowali już gwiazdorskiego następcę

PSG bacznie obserwuje sytuację Rafaela Leao, który wciąż nie przedłużył umowy z AC Milan

Leao nie zniknął z radarów PSG

W Paris Saint-Germain może dojść latem do rewolucji kadrowej. Swojej umowy wciąż nie przedłużył Lionel Messi. W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o możliwym powrocie Argentyńczyka do Barcelony, zirytowały go też gwizdy ze strony paryskich kibiców. Część klubowego zarządu nie jest również przychylna Neymarowi i Kylianowi Mbappe. Zresztą, w ich kontekście wspomina się o możliwym odejściu regularnie co pół roku.

PSG wytypowało już idealnego następcę gwiazd, który mógłby z miejsca wnieść odpowiednią jakość do ofensywy zespołu. Mowa o Rafaelu Leao, którego umowa z AC Milan obowiązuje do 2024 roku. Portugalczyk, z szacunku dla Rossonerich, nie odpowiedział na zaloty Francuzów. Wciąż traktuje pozostanie w Mediolanie priorytetowo, choć od dłuższego czasu nie doszło do przełomu w negocjacjach. Jak donosi Calciomercato, PSG jest gotowe nawet zapłacić za skrzydłowego klauzulę odstępnego w wysokości 150 milionów euro.

Leao rozegrał w tym sezonie 35 spotkań dla Milanu. Zanotował w nich dziewięć bramek i dziesięć asyst.

