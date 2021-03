Ostatnie dni dla kibiców FC Barcelona są naprawdę trudne. Wydawnictwo SQN próbuje jednak umilić Wam ten czas i prezentuje swą najnowszą premierę, “Dziedzictwo Barcelony, dziedzictwo Cruyffa”. Pozycja ta traktuje o historii klubu od momentu przejęcia sterów przez legendarnego Holendra. O odpowiednią jej jakość zadbał autor – Jonathan Wilson, znany piłkarski pisarz.

Fragment książki:

W końcu jednak nadszedł czas na wystrzał z największej armaty. – Do tej pory – mówił szkoleniowiec Realu Madryt – trenerów można było podzielić na dwie grupy. Mniejsza składa się z tych, którzy w ogóle nie mówią o sędziach, większa, a do niej się zaliczam, krytykuje ich jedynie wtedy, kiedy popełnią naprawdę poważny błąd. Ale teraz doszła jeszcze trzecia grupa, mająca zresztą tylko jednego członka, Pepa! Nowa, nigdy niewidziana w świecie piłki grupa, która krytykuje sędziów za to, że podejmują słuszne decyzje.

Mourinho tłumaczył dalej, że przełomem było “skandaliczne sędziowanie” na Stamford Bridge w 2009 roku: “Od tamtej pory on jest wiecznie niezadowolony, kiedy sędziowie mają rację”.

Sztuczka była tyleż makiaweliczna, co kiepskiej jakości, ale wyjęta z właściwego pudełka. O tym, że sędziowie faworyzują Barcelonę, pisano wiele, i to nie tylko w madryckiej prasie, a teksty te trafiały do tych, którym nie podobały się świętoszkowatość, wyniosłość, a zarazem płaczliwy ton, jakim piłkarze z Katalonii skarżyli się arbitrom na brutalną ponoć grę kolejnych rywali.

Świat wstrzymał oddech: jak odpowie Guardiola? Na przedmeczowej konferencji poprzedzał go Mascherano, a wypowiedzi Argentyńczyka były jak zwykle ostrożne i niekontrowersyjne. Później jednak nadszedł czas Pepa. Pierwsze pytanie dotyczyło, rzecz jasna, wypowiedzi Mourinho. Guardiola był na nie przygotowany i udzielił odpowiedzi, która trwała dwie minuty i 23 sekundy. – Poza boiskiem – mówił – on już wygrał. Wygrywał przez cały rok, przez cały sezon i będzie wygrywał dalej. Mam zaszczyt przyznać mu jego własne, osobiste trofeum pozaboiskowej Ligi Mistrzów… A co się tyczy nas, będziemy po prostu grać w piłkę… Zostaniemy przy naszych “małych” zwycięstwach, które budzą chyba uznanie na całym świecie… Będziemy rywalizować w najlepszy znany nam sposób, czyli grając dobry futbol. On zresztą świetnie o tym wie. Nauczył się tego u nas, bo to my pomogliśmy mu stać się trenerem.

Dalej Guardiola mówił o “zawodowych relacjach”, które dekadę wcześniej łączyły go z Mourinho przez cztery lata, i kpił z tego, że jego rywal zatrudnia ponoć całą ekipę, kompletującą dossier rzekomych krzywd Realu. Później zaatakował “dziennikarzy, którzy ssą cycek Florentino Péreza”, by w końcu powiedzieć, że “w tej sali konferencyjnej [czyli na stadionie Bernabéu] to on [czyli José Mourinho] jest pieprzonym szefem, wielkim pieprzonym bossem”.

Był to niewątpliwie znaczący moment, niekoniecznie nawet z powodu tego, co zostało powiedziane, ale ze względu na ton. Mourinho przez cały sezon narzekał a to na decyzje sędziów, a to na terminarz spotkań, a to na postawę drużyn, które przyjeżdżały na Camp Nou z nastawieniem, by stracić jak najmniej bramek, a to na wszelkiej maści spiski mające faworyzować Barcelonę. Piłkarze tej ostatniej chcieli się odgryzać, ale Guardiola ich powstrzymywał. Jego tyrada pozwoliła uwolnić długo gromadzone napięcie. Kiedy po konferencji dołączył do drużyny, zawodnicy zgotowali mu owację na stojąco, a następnie – żeby się trochę rozerwać – oglądali, jak Víctor Valdés parodiuje różne postaci ze świata hiszpańskiego futbolu.

O książce:

Największe trenerskie seminarium w dziejach futbolu

Barcelona, ostatnie lata XX wieku. Dream Team Johana Cruyffa rozpada się na naszych oczach, trener rewolucjonista odchodzi z klubu, ale jego następcy zmieniają historię futbolu. Styl Cruyffa wciąż święci triumfy i rodzi się nowa generacja piłkarskich myślicieli: Ronald Koeman, Luis Enrique, Laurent Blanc, Frank de Boer, Louis van Gaal, kapitan Dream Teamu Pep Guardiola i młody tłumacz José Mourinho.

Londyn, rok 2020. Prowadzone przez José Mourinho i Pepa Guardiolę drużyny spotykają się w dziewiątej kolejce Premier League sezonu 2020/2021. Mający szansę na pozycję lidera Tottenham podejmuje Manchester City w walce o cenne ligowe punkty. Rywalizacja dwóch wielkich trenerów – pełna trofeów i wyzwisk, skupiająca uwagę całego kontynentu, ale poprzedzona przyjaźnią sprzed 25 lat – trwa w najlepsze.

Dziedzictwo Barcelony, dziedzictwo Cruyffa to po części książka o taktyce – o tym, jak teorie kształtujące współczesny futbol rodziły się w umyśle holenderskiego trenera i jego następców – ale również opowieść o wybitnych jednostkach, które spotkały się kiedyś na Camp Nou, tworząc największe trenerskie seminarium w dziejach piłki nożnej. To historia ich przyjaźni i rywalizacji oraz rzecz o apokaliptycznym konflikcie, który wciąż ma wpływ na oblicze futbolu.

“Dziedzictwo Barcelony, dziedzictwo Cruyffa. Ewolucja piłkarskiej taktyki: od futbolu totalnego do filozofii Guardioli”

Autor: Jonathan Wilson

Premiera: 10.03.2021

Cena okładkowa: 42,99

Liczba stron: 424