Mundo Deportivo przekonuje, że Sergio Busquets uzależnia swoje pozostanie w FC Barcelonie na kolejny sezon od powrotu do klubu Lionela Messiego. Potencjalny transfer Argentyńczyka ma skłonić pomocnika Dumy Katalonii do przedłużenia umowy.

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Busquets wciąć nie podjął decyzji w sprawie przyszłości

Media twierdzą, że będzie to zależało od powrotu do Barcelony Messiego

Wydaje się, że Argentyńczyk nie pozostanie na kolejny sezon w Paryżu

Busquets chce ponownie zagrać z Messim w Barcelonie

Sergio Busquets jakiś czas temu otrzymał od FC Barcelony propozycję przedłużenia wygasającego w czerwcu kontraktu. Jednak zawodnik wciąż zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji o swojej przyszłości mając również lukratywne oferty z MLS oraz Arabii Saudyjskiej.

Niektóre doniesienia sugerują, że Busquets potrzebuje czasu na podjęcie decyzji, ponieważ czeka na wyjaśnienie sytuacji wokół Lionela Messiego i jego ewentualnego powrotu do Katalonii.

Z kolei Fernando Polo z Mundo Deportivo donosi, że Hiszpan jest chętny do kontynuowania gry w Barcelonie, ponieważ jest więcej niż przekonany, że Messi wróci do klubu latem.

Podobnie jak Busquets, Messi również zostanie wolnym zawodnikiem latem, po wygaśnięciu jego kontraktu z PSG. Ma na stole ofertę odnowienia umowy, ale nie zobowiązał się do jej podpisania, ponieważ ma wątpliwości co do projektu na przyszły rok, a jego relacje z fanami również się pogorszyły.

