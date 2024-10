Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Mijatović o pomocy Realu: Nie pasują do tego stylu gry

W miniony środowy wieczór odbyło się wiele ciekawych starć w ramach 2. kolejki fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów. W jednym ze spotkań zobaczyliśmy w akcji Real Madryt. Podopieczni Carlo Ancelottiego tego dnia podejmowali OSC Lille. Rywalizacja zakończyła się ogromną niespodzianką. „Królewscy” bowiem przegrali mecz z francuskim zespołem 0:1.

Po spotkaniu pojawiło się wiele słów krytyki skierowanych w stronę Carlo Ancelottiego oraz piłkarzy Realu Madryt. Swoje trzy grosze w tej sprawie dorzucił Predrag Mijatović. Były piłkarz, na łamach „Cadena SER”, postanowił w złych słowach wypowiedzieć się o środku pola „Królewskich”, wskazując na ich problem.

– Szczerze mówiąc, ten środek pola mnie nie przekonuje. I to był problem dzisiejszego wieczoru – zbyt dużo fizyczności, a za mało kreatywności. Mówimy o słabej formie Viníciusa, ale jego styl gry mocno zależy od piłek, które do niego trafiają, a dziś nie miał wsparcia od pomocników, by te piłki otrzymać. Dziś brakowało mi Modricia, Kroosa, kogoś w tym stylu… Uważam, że Tchouaméni, Camavinga i Valverde to za dużo mięśni, za dużo twardości, i nie pasują do tego stylu gry Realu Madryt – powiedział Predrag Mijatović, cytowany przez portal „realmadryt.pl”.

Real Madryt w kolejnym spotkaniu zmierzy się Villarreal. Ten mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę.

Sprawdź także: Real podejmuje kroki. Gwiazda Premier League kuszona wielkim transferem!