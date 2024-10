Trent Alexander-Arnold to wielki cel transferowy Realu Madryt na 2025 rok. "Relevo" donosi, że strony nawiązały już kontakt. Umowa gwiazdora z Liverpoolem jest ważna do końca sezonu.

Liverpool straci gwiazdora? Real kusi transferem

Real Madryt intensywnie myśli o następcy Daniego Carvajala. Na szczycie listy życzeń znajduje się Trent Alexander-Arnold, który od lat utrzymuje bardzo wysoki poziom. Gwiazdor Liverpoolu to jeden z najlepszych prawych obrońców świata, a teraz nadarza się znakomita okazja, aby go pozyskać. Po sezonie 2024/2025 wygasa bowiem jego kontrakt, stąd plany Królewskich związane z jego transferem.

Do tej pory Alexander-Arnold odrzucił wszystkie propozycje przedłużenia umowy ze strony Liverpoolu. Najnowsza pozostaje bez odpowiedzi, co jest kluczowym sygnałem dla Realu Madryt. “Relevo” donosi, że między piłkarzem a przedstawicielami mistrza Hiszpanii doszło już do pierwszych kontaktów. Klub chce wybadać sytuacje i nastawienie Anglika do ewentualnego transferu.

Kluczową rolę w tej sadze może odegrać Jude Bellingham, który prywatnie przyjaźni się z Alexandrem-Arnoldem. Z pewnością będzie go namawiał do przeprowadzki na Santiago Bernabeu. Real Madryt sprowadzając prawego obrońcę chce wykorzystać kolejną okazję na rynku transferowym. W przeszłości w ramach wolnych transferów pozyskiwał chociażby Kyliana Mbappe, Antonio Rudigera czy Davida Alabę.

Alexander-Arnold od początku kariery gra dla Liverpoolu. 25-latek sięgnął z tym klubem po mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów, rozgrywając łącznie 317 występów. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.