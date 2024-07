dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024. Carvajal: musimy o niego dbać

Real Madryt i FC Barcelona – reprezentacja Hiszpanii na Euro 2024 korzysta łącznie z siedmiu zawodników tych klubów, jeżeli do tej grupy zaliczymy także piłkarzy, który w tym okienku zmienili pracodawcę (Nacho i Joselu). Awans La Furia Roja do finału ME doskonale świadczy o tym, że współpraca między rywalizującymi ekipami układa się znakomicie.

Dowodzi temu także wywiad, którego Dani Carvajal udzielił stacji radiowej COPE. Obrońca Królewskich w wyjątkowo pozytywny sposób wypowiedział się na temat Lamine’a Yamala, gwiazdki Blaugrany.

– Kiedy miałem 16 lat, wygrywałem Copa del Rey z drużyną młodzieżową Realu, a on robi różnicę w Mistrzostwach Europy. To imponujące. Myślę, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co to teraz oznacza. Skupia się na grze i robi to tak, jakby grał ze swoimi przyjaciółmi. I to jest w nim dobre. Ta pewność siebie wiele daje – stwierdził doświadczony defensor.

– Musimy się nim opiekować, musimy go wręcz rozpieszczać – i to nie tylko w reprezentacji Hiszpanii, ale także w Barcelonie, ponieważ nie jest łatwo zarządzać w tym wieku całym wpływem, jaki wywiera na drużyny, w których gra. W piłce nożnej było wiele przypadków młodych zawodników, którzy w wieku 20 lat nie dawali z siebie już nic więcej, a my również musimy mieć pewną cierpliwość do Lamine Yamala i opiekować się nim, aby kontynuował swoją pracę – dodał Carvajal.