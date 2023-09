IMAGO / Felipe Mondino Na zdjęciu: Ansu Fati

Fati odszedł na wypożyczenie do Brighton

Zawodnik pozostawił po sobie wolny numer “dziesięć”

Sytuacja taka nie miała miejsca od 27 lat

Nikt nie przejął “10” w Barcelonie

Po odejściu Ansu Fatiego i przyjściu do klubu Joao Felixa w FC Barcelonie żaden zawodnik nie nosi koszulki z numerem “dzisieć”. Początkowo wydawało się, że ten numer może przejąć właśnie Portugalczyk, ale ostatecznie wybrał “cztrenastkę”.

Oznacza to, że “dziesiątka” pozostanie wolna w FC Barcelonie przynajmniej do stycznia, choć istnieje szansa, że do pierwszego składu oficjalnie zostanie włączony Lamine Yamal i on przejmie trykot z takim numerem.

Od sezonu 1995/96 zawsze jeden z zawodników nosił koszulkę z “dziesiątką”. Na liście znajdują się Angel Cuellar (1995/96), Giovanni Silva de Oliveira (1996 – 1999), Jari Litmanen (1999-00), Rivaldo (2000 – 2002), Juan Roman Riquelme (2002-03), Ronaldinho (2003 – 2008) ), Lionela Messiego (2008–2021) i Ansu Fati (2021–2023).

