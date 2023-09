Trener Osasuny grzmi po sytuacji z Lewandowskim. “To wystarczy, żeby tak upadł?” [WIDEO]

IMAGO / Dani Fernandez Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona pokonała w niedzielę Osasunę 2:1

Katalończycy wygrali po rzucie karnym wykorzystanym przez Lewandowskiego

Z decyzją arbitra nie zgadza się szkoleniowiec gospodarzy

Trener Osasuny ostro komentuje sytuację z Lewandowskim

Niedzielny mecz Barcelony z Osasuną nie obfitował w dramatyczne momenty. Wydawało się, że pojedynek zakończy się remisem, ale na kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry Blaugrana otrzymała rzut karny, który Lewandowski zamienił na bramkę dając wygraną Katalończykom.

Catena początkowo został upomniany żółtą kartką za przewinienie na Lewandowskim, ale po interwencji VAR zawodnik Osasuny został ukarany kartką koloru czerwonego. Ta sytuacja całkowicie zmieniła przebieg spotkania. Swoje zdanie na ten temat przedstawił szkoleniowiec Osasuny.

– Czy to wystarczy, żeby Lewandowski tak upadł? Dla mnie to nie jest karny ani czerwona kartka. To instynktowny gest i nie sądzę, aby to wystarczyło, aby podjąć taką decyzję – przyznał Arraste.

ROBERT LEWANDOWSKI Z GOLEM W KOŃCÓWCE! 🔥



Barca szybko zareagowała na wyrównanie gospodarzy – Polak trafia z karnego i obrońcy tytułu znów prowadzą! 🔥



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/P5UQXX9TxQ pic.twitter.com/rsgKIbPIdj — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2023

