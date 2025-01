Perez wypalił na ceremonii. Kamery uchwyciły słowa prezydenta Realu

Źródło: Movistar Plus+

Źródło: Movistar Plus+

Florentino Perez próbował rozładować atmosferę po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii. Prezydent Realu Madryt w żartobliwy sposób zwrócił się do Luki Modricia, co uchwyciły kamery telewizji Movistar Plus+.