Olmo czeka na El Clasico. Ważna deklaracja gwiazdy Barcelony

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo jest gotowy, by zagrać w pierwszym składzie

Dani Olmo wrócił na boisko w idealnym momencie, gdy sezon wkracza w decydującą fazę, a ważne mecze pojawiają się jeden za drugim. Po tym, jak nie zagrał ani minuty przeciwko Sevilli, pomocnik FC Barcelony zaliczył piętnaście minut w ostatnim meczu i znów będzie miał szansę pokazać się przeciwko Realowi Madryt na Santiago Bernabeu, choć nie wiadomo jeszcze, czy od pierwszej minuty.

Zobacz wideo: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

– Jestem gotów na grę w pierwszym składzie w Madrycie. Bardzo chciałem wrócić i pomóc na boisku, ale to trener decyduje, a my wszyscy musimy dawać z siebie wszystko. Ktokolwiek zagra, będzie gotowy – powiedział Hiszpan w rozmowie z “TV3”.

Nawet fakt, że Blaugrana ma o jeden dzień mniej odpoczynku niż Real, nie zmniejsza jego zapału. – Tak, to się odczuwa, ale to nie jest wymówka. To nie pierwszy raz i będziemy na sto procent gotowi – skomentował. i dodał: – Jest wiele powodów, by grać o pełną pulę w klasyku na Bernabeu. W takiej formie, z trzema punktami przewagi w lidze, po ważnym zwycięstwie w Lidze Mistrzów, z możliwością powiększenia przewagi do sześciu punktów….

– Jedziemy wygrać, grając w naszym stylu, to chcemy pokazać w sobotę. Pokazujemy swoją przewagę nie tylko w wynikach, ale i w grze, i chcemy to kontynuować. Przyszedłem tu, by wygrywać i w stu procentach możemy zdobywać tytuły. Taki jest cel Barcelony i wszyscy mamy taką ambicję. Pracujemy po to, by wygrywać. Nie zastanawiamy się, czy jest to możliwe czy nie, wiemy, że możemy rywalizować i być tam, ale nie czy możemy to wygrać czy nie. Przed nami długa droga i myślimy tylko o następnym meczu – podsumował.

Zobacz również: Barcelona rozbiła Bayern, ale Flick ostrzega przed El Clasico. Tego się obawia