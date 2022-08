PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Debiut Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie jest szeroko komentowany w światowych mediach. Występ Polaka nie przeszedł niezauważony również w Niemczech, gdzie polski napastnik spędził wiele lat w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Media z tego kraju piszą o rozczarowującym występie i “przerwaniu znakomitej passy”.

Robert Lewandowski został oceniony przez niemieckie media

Niemieccy dziennikarze piszą o rozczarowującym początku w Barcelonie

Zwracają też uwagę na przerwanie znakomitej passy reprezentanta Polski

“Rozczarowujący początek”

Robert Lewandowski nie wszedł do drużyny Barcelony tak, jak być może większość oczekiwała. Reprezentant Polski na pierwszego gola musiał czekać do meczu o Puchar Gampera, nie wpisując się na listę strzelców we wcześniejszych starciach towarzyskich. Polak rozbudził apetyty w zeszły weekend, ale w sobotni wieczór podczas debiutu w La Liga znów nie zdołał wpisać się na listę strzelców, a Barcelona tylko zremisowała w pierwszym meczu sezonu z Rayo Vallecano.

– Rozczarowujący debiut w La Liga dla Roberta Lewandowskiego! FC Barcelona przegapiła spodziewane zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu La Liga. Katalończycy bezbramkowo zremisowali z Rayo Vallecano. Lewandowski, który strzelił gola w każdym otwierającym meczu od siedmiu lat, nie zdołał przedłużyć swojej passy przeciwko Rayo – piszą dziennikarze niemieckiego Sport1.de.

O wielkim rozczarowaniu pisze również niemiecki Bild, który użył nawet sformułowania pechowy debiut. – Lewandowski przerwał niesamowitą passę. Od siedmiu lat zawsze zdobywał gola w meczu otwarcia. Tak było w Bayernie, ale nie udało mu się w Barcelonie. Polaka bardzo entuzjastycznie witały tłumy. W 13. minucie po jego strzale ogarnęła ich wielka radość, ale nie trwała długo. Później miał kilka dobrych sytuacji, których nie zdołał wykorzystać. Taki początek sezonu dla Barcelony to ogromne rozczarowanie.

FC Barcelona będzie miała okazję do rewanżu już za tydzień w niedzielę, 21 sierpnia. Kolejnym ligowym rywalem Dumy Katalonii będzie Real Sociedad.

