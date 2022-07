PressFocus Na zdjęciu: Eder Militao

Jak informuje hiszpańska Marca, Eder Militao tuż przed wylotem Realu Madryt na tournee po Stanach Zjednoczonych zgodził się na przedłużenie kontraktu z Królewskimi. Hiszpański klub nie opublikował jak dotąd oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Eder Militao przedłużył kontrakt z Realem Madryt

Nowa umowa ma obowiązywać do 2028 roku

Gracz otrzymał kilkumilionową podwyżkę

Trzeci zawodnik Realu Madryt z nowym kontraktem

Eder Militao dołączył do Realu Madryt latem 2019 roku i bardzo szybko stał się zawodnikiem podstawowego składu, z sezonu na sezon będąc coraz ważniejszym graczem Królewskich.

Poprzednia umowa brazylijskiego defensora obowiązywała do 2025 roku, ale Real Madryt zdecydował się zaproponować nowy kontrakt do 2028 roku, pokazując zaufanie do jego umiejętności i jego przyszłości. Pensja zawodnika wzrośnie w ramach nowej umowy z 3,5 mln euro plus premie do 7 mln euro plus premie na sezon.

W nowej umowie znalazła się także klauzula odejścia Militao. Real Madryt, chcąc zniechęcić potencjalnych kupców, ustalił kwotę wykupu na poziomie 500 milionów euro.

Podobnie jak w przypadku przedłużenia kontraktów Viniciusa i Rodrygo, którzy podpisali umowy odpowiednio do 2027 i 2028 roku, plan Realu Madryt polega na tym, aby oficjalnie ogłosić je po powrocie z przedsezonowej trasy po USA.

